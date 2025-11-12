CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Ödül Töreni’nde ‘Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı’ seçilen G.Saray Başkanı Özbek, yaptığı açıklamada hedeflerinin Avrupa’da başarı olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Hedef Avrupa

Her yıl düzenlenen ve büyük bir ilgi ile takip edilen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Ödül Töreni'nde 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' G.Saray Başkanı Dursun Özbek seçildi. Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki törende konuşma yapan Başkan Özbek, emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle devam etti: "Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar G.Saray'ın, dolayısıyla hedef mayıs. G.Saray futbol takımı, 4 senedir gösterdiği yönetim ve performansla başarıyı yakaladı.

VİCTOR OSİMHEN PAHA BİÇİLEMEZ

Kadro yapısı ve yönetimdeki istikrar, bu aldığımız neticelerin göstergesidir. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Kupa ve lig şampiyonluğu için son derece kararlıyız. Hedefimiz Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle G.Saray'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etme peşindeyiz. Bizi seyretmeye devam edin. Güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum. İlk 8, ilk 16 içinde olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm gücümüzle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Osimhen'den çok memnunuz. Osimhen paha biçilemez."

EREN 4.5 SENE ÖNCE OYNAMIŞ

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya da değinen Dursun Özbek, "G.Saray olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Çok seneler önce, 4, 5 yıl önce bahis oynamış bir futbolcu; 1, 2 hafta önce oynayanla aynı teraziye koyulmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış" diye konuştu.

SON DAKİKA
