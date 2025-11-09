Abdülkerim Bardakcı mağlubiyet sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Bardakcı: Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Soru: Motivasyon kaybı ve yorgunluk etkili oldu mu?

Abdülkerim Bardakcı: Bunların hiç biri bahane değil. Mutlaka kazanmalıydık. En kısa zamanda tekrar eskiye döneceğiz.