Haberler Galatasaray Abdülkerim Bardakcı mağlubiyet sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Abdülkerim Bardakcı mağlubiyet sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 20:40
Abdülkerim Bardakcı mağlubiyet sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Bardakcı: Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum.

Soru: Motivasyon kaybı ve yorgunluk etkili oldu mu?

Abdülkerim Bardakcı: Bunların hiç biri bahane değil. Mutlaka kazanmalıydık. En kısa zamanda tekrar eskiye döneceğiz.

