Osimhen iyisi

Türkiye'de Süper Lig'in çok üzerinde bir performans sergileyen Victor Osimhen'i Şampiyonlar Ligi de kesmedi. Nijeryalı futbolcu geride kalan 4 haftada sahaya çıktığı 3 maçta da inanılmaz işlere imzasını atarak dünyanın en iyi golcülerinin tozunu attırdı. Liverpool, Bodo ve son olarak hat-trick yaptığı Ajax maçlarında toplamda 6 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan Osimhen, Haaland, Mbappe ve Kane gibi isimleri geride bıraktı. Ayrıca sahaya çıktığı tüm maçlarda 'MVP' ödülünün de sahibi olan Osimhen, fark yaratmaya devam ediyor. Hollanda'da yaptığı hat-trick ile G.Saray tarihindeki en skorer 5. yabancı olmayı başardı. Hem de bunu 1.5 senesi bile dolmadan gerçekleştirdi. Toplamdaki gol sayısını 46'ya çıkartan Osimhen, Sneijder'i geçerek 51 gollü Gomis'in ardından 5. sıraya kuruldu. İlk sırada 72 gollü Hagi, onun ardından ise 67 kez fileleri sarsan takım arkadaşı İcardi bulunuyor. Osimhen ayrıca G.Saray forması altında 8 maçtır üst üste Avrupa'da gol atarken, yabancı takımlara karşı toplamda 12 kez fileleri sarsmayı başarıp Milan Baros ve Nonda ile zirveyi paylaştı.

BİR İLKİ BAŞARDI

Hollanda'da Ajax'a karşı 3 gol atan Victor Osimhen, kariyerinde bir ilki daha başardı. Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarındaki ilk hat trick'ini yaptı. Ayrıca Osimhen, 2012- 2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla hat trick yapan ilk oyuncu oldu.

11 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu sezon hem takıma geç katılan hem yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç kaçıran Osimhen, 11 resmi mücadelede forma şansı buldu. Süper Lig'de 3, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda 9 gole imzasını atan Osimhen, takımın en skorer ismi olmayı başardı.

DÜNYA ONA HAYRAN

Osimhen'in Ajax karşısındaki performansı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve tüm ülkelerde Osimhen'in performansı konuşuluyor. Her yerde manşetlere çıkan Osimhen, kendisini sezon başında transfer etmeyen Avrupa devlerine de büyük bir pişmanlık yaşatıyor.

Attığı 3 golle haftanın en dikkat çekici performanslarından birisine imzasını atan Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi. 9.7 reyting alan Nijeryalı futbolcu, ayrıca Phoden'ın ardından haftanın en iyi 2. oyuncusu seçildi.