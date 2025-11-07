G.Saray ezdi geçti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ajax'ı deplasmanda deviren ilk Türk takımı olan G.Saray'ın 3-0'lık zaferi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa'da G.Saray'ın zaferiyle ilgili kullanılan başlıklar:

BBC: G.Saray, Osimhen'in üç golüyle Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü yenilgisini tattırdı.

MARCA: Osimhen, sıfır puanda kalan Ajax'ı yıktı. Amsterdam'da karanlık bir gece ve Victor Osimhen için altın bir gece.

TUTTOMERCATOWEB: G.Saray, kasırga Osimhen'in önderliğinde şık bir şekilde bitirdi.

TUTTOSPORT: Osimhen üçleme yaptı. Son 16 turuna kalmaya çok yaklaşan Galatasaray, Ajax'a zor bir ders verdi.

L'EQUİPE: G.Saray, Osimhen'in üç golüyle Ajax'ı domine etti. Yüzü siyah koruyucu bir maskenin arkasına gizlenmişti.

KİCKER: Osimhen'in üç golü Ajax'ı tek başına yıktı.

DE TELEGRAAF: G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

DAZN: G.Saray, Amsterdam'da Ajax'ı devirdi.

ESPN: Victor Osimhen, Ajax'ı bitirdi.