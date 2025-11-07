Galatasaray’dan dev prim hamlesi! Çeyrek finale özel bonus kararı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimlerle gücüne güç katmıştı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, bu yıldız futbolcuların ve mevcut kadronun sözleşmelerine Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkılması halinde devreye girecek özel bir bonus maddesi ekledi.
