Galatasaray’dan dev prim hamlesi! Çeyrek finale özel bonus kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor. Avrupa'da gösterilen etkileyici performans sonrası yönetim, oyuncuların motivasyonunu daha da yukarı taşımak için özel bir prim uygulamasına imza attı.