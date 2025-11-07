CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan dev prim hamlesi! Çeyrek finale özel bonus kararı

Ajax deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde rüzgarı arkasına alan Galatasaray'da yönetim, oyuncuların motivasyonunu artırmak için flaş bir adım attı. Yeni transferlerin sözleşmelerine "çeyrek final bonusu" maddesi eklendi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükselten Galatasaray'da yüzler gülüyor. Avrupa'da gösterilen etkileyici performans sonrası yönetim, oyuncuların motivasyonunu daha da yukarı taşımak için özel bir prim uygulamasına imza attı.

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in yanı sıra Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimlerle gücüne güç katmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, bu yıldız futbolcuların ve mevcut kadronun sözleşmelerine Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkılması halinde devreye girecek özel bir bonus maddesi ekledi.

