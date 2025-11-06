Barış'a açık kapı

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen transfer teklifi ile kafası karışan Barış Alper Yılmaz, o dönemde ekran karartıp tavır göstermişti. Daha sonra transferi gerçekleşmeyince özür dileyip yeniden formasına kavuşan Barış, o günden itibaren beklentilerin bir hayli altında kaldı. Hatta formasını kaybetme tehlikesi ile de karşı karşıya kalmış durumda. G.Saray yönetimi de Barış'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eğer ocak ayında Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon euro seviyesinde bir teklif gelirse ayrılığa izin verilecek. Eski formuna bir türlü kavuşamayan milli oyuncudan para kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, buradan elde edeceği bedeli de doğrudan yeni bir transfer için harcayacak. Ancak Barış'a bu seviyede bir teklifin ancak Suudi Arabistan gelebileceği düşünülüyor. Avrupa takımları için ise bonservis bedelinin 40 milyon euro'ya kadar indirilme durumu bulunuyor.