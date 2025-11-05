CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın farklı zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Galatasaray'ın farklı zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Osimhen'in hat-trick başarısı ve Cimbom'un Hollanda'daki galibiyeti sonrası atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:48 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:49
Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Alev alan Osimhen ve Sane işbirliğiyle Galatasaray, Ajax karşısında kontrolü eline aldı. (One Football)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Osimhen zavallı Ajax'ı cezalandırdı. (Football Oranje)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Osimhen'in hat-trick'i, Galatasaray'a dibe demir atmış Ajax karşısında kolay galibiter getirdi. (CNA)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Galatasaray, Johan Cruyff Arena'da domine ettiği Ajax'ı 3-0'lık skorla ezdi, geçti. (Vavel)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Victor Osimhen tarihe geçen hat-trick'i ile Ajax karşısında Galatasaray'a galibiyeti getirdi. (Legit)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Osimhen hat-trick yaptı, Galatasaray deplasmanda Ajax'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki art arda 4. hezimetini yaşattı. (BBC Sport)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Victor Osimhen, Ajax karşısında yaptığı hat-trick ile adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı. (Soccer.net)

Galatasaray'ın Ajax zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Ajax karşısındaki hat trick sonrası Victor Osimhen, Galatasaray'da bir rekor daha kırdı. (All Nigeria Soccer)

