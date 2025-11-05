Galatasaray'ın farklı zaferi dış basında: Zavallı Ajax!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Osimhen'in hat-trick başarısı ve Cimbom'un Hollanda'daki galibiyeti sonrası atılan manşetler...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:48Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:49
