Ajax-Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri

Ajax - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmaya dair detaylar merakla araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Zorlu mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, maçı HD kalitede izlemek için TRT 1'in uydu frekans ayarlarını merak ediyor. Peki, Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
AJAX GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ:
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen
AJAX İLE 2. RANDEVU
Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.
💥AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 - Maç Önü
23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye
💥AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Galatasaray'ın paylaşımı
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi 🗓️ 4. Hafta ⚽ Ajax 📆 05.11.2025 ⏰ 23.00 🏟️ Johan Cruijff ArenA 📲 #AJAvGS #UCL pic.twitter.com/ODLpPOxu8B— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 4, 2025
Ajax'ın paylaşımı
AFC Ajax v Galatasaray SK. pic.twitter.com/mOPbUxhfed— AFC Ajax (@AFCAjax) November 5, 2025