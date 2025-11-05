Ajax-Galatasaray TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı izleme linki! TRT 1 frekans bilgileri

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ajax - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmaya dair detaylar merakla araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Zorlu mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, maçı HD kalitede izlemek için TRT 1'in uydu frekans ayarlarını merak ediyor. Peki, Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda devi Ajax'a karşı sahaya çıkıyor. Mücadele, Türkiye'de sadece TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

AJAX GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

