Golcüler durdu

Etkili hücum hattı ile dikkat çeken G.Saray'da ilerideki isimler durduğunda takım da çok etkileniyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mauro İcardi, Trabzonspor önünde girdikleri önemli pozisyonlardan yararlanamadılar. İlk yarıda Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarıya çıkarken, ikinci devrede ise İcardi oyuna dahil oldu. Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Onana'dan seken topu iyi takip eden Arjantinli, şutunu denedi ancak o da Onana'yı geçemedi.

22 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Forvetteki iki dünya yıldızının suskun kalmasının ardından sarı-kırmızılılar, tıpkı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi önceki gün de takıldı. Beşiktaş'a karşı da takımın tek golünü atan isim İlkay Gündoğan olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda golcülerin suskun kalması nedeniyle Cimbom, Süper Lig'de uzun bir süre sonra bir mücadeleyi golsüz tamamladı. Sarı-kırmızılılar 22 maç sonra bir lig maçını golsüz tamamlamış oldu. Son olarak geçen sezonki F.Bahçe derbisinde Aslan gol atamamıştı.