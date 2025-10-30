1 forma 3 aday

Kart cezalısı olan Davinson Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor karşısında 3 isimden birisi formayı alacak. İyileşmesi halinde koşulsuz şartsız formayı Singo'ya emanet edecek olan teknik direktör Okan Buruk, aksi halde ise Kaan Ayhan ya da Mario Lemina'dan birisini Abdülkerim Bardakcı'nın yanına yerleştirecek.
