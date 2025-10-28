CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Krallar geçidi

Krallar geçidi

Son iki yılın gol kralları Victor Osimhen ve Mauro İcardi bu sezon tüm kulvarlarda 6'şar gol atarak Galatasaray'ın yakaladığı başarıda önemli bir pay sahibi oldular.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Krallar geçidi

Futbolda bir söz vardır; "Atanın da tutanın da iyi olacak" diye. Son 3 sezonun şampiyonu G.Saray bu tanıma fazlasıyla uyuyor. Kalede Fernando Muslera'dan sonra Milli Takımın 1 numarası Uğurcan Çakır'a eldivenleri emanet eden sarı-kırmızılılar, forvette ise standartları dünyanın en iyi takımları ile aynı seviyeye taşıdı. 75 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Osimhen ve G.Saray taraftarının aşkı olan Mauro Icardi, attıkları gollerle G.Saray'ı taşımaya, daha iyi bir takım yapmaya ve tribünleri coşturmaya devam ediyorlar.

BİR GOLCÜDEN FAZLASI

Süper Lig'de geride kalan kalan 9 haftada Icardi 6 kez fileleri havalandırıp krallık yarışında Paul Onuachu'nun arkasına yerleşirken Osimhen ise 3 kez fileleri buldu. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü bulunan Osimhen de Icardi'yi yakalarken ikili toplamda 12 gole imzasını attı. Kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmayan iki futbolcu, Türkiye seviyesinin çok üzerine çıktı. İcardi golleri ve enerjisi ile gençlere G.Saray sevgisi aşılarken, Osimhen de enerjisi ve aidiyet duygusu ile sahada bir golcüden fazlası olduğunu gösteriyor.

EN AZ YİYEN EN ÇOK ATAN

Galatasaray'ın 'süper' performansı istatistiklere de yansımış durumda. Sarıkırmızılılar Süper Lig'de attığı 25 golle en skorer takım durumunda bulunurken, yediği 5 golle de kalesini en fazla kapatan takım oldu. En az gol yiyen takım önceki güne kadar Göztepe idi. Sarı-kırmızılılar 20 averajın yanına 28 puan toplamasını da başardı ve lige ambargo koydu.

YILDIZLAR İŞLENİYOR

Şampiyonlar Ligi maçlarında scout ekiplerinin gözlemi altında bulunan sarı-kırmızılı oyuncular artık Süper Lig maçlarında da takip ediliyor. Başta West Ham ve Nottingham Forest olmak üzere Premier Lig ekipleri, scoutlarını özel olarak Aslantepe'de görevlendiriyor.

Osimhen dışında Barış Alper ve Yunus Akgün dikkatlice takip ediliyor.

