Hücum presi

Galatasaray'ın hücumda yaptığı baskı her hafta sonuç vermeye devam ediyor. G.Saray son maçlarda rakip yarı alanda yaptığı baskılar sonucunda attığı gollere devam ediyor. Beşiktaş, Bodö, Başakşehir ve son olarak Göztepe maçlarında hücumda yapılan baskılar golleri getirdi.
Galatasaray'ın hücumda yaptığı baskı her hafta sonuç vermeye devam ediyor. G.Saray son maçlarda rakip yarı alanda yaptığı baskılar sonucunda attığı gollere devam ediyor. Beşiktaş, Bodö, Başakşehir ve son olarak Göztepe maçlarında hücumda yapılan baskılar golleri getirdi.