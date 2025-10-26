Galatasaray’da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündemine aldığı Frank Anguissa için yeniden girişimlere başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi ise Anguissa'yı kiralık olarak kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor.