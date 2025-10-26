CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

Galatasaray’da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Napoli forması giyen Kamerunlu yıldız Frank Anguissa yeniden sarı-kırmızılıların radarında. Yönetim, yüksek bonservis bedeli nedeniyle oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Galatasaray’da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündemine aldığı Frank Anguissa için yeniden girişimlere başladı.

Galatasaray’da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi ise Anguissa'yı kiralık olarak kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor.

Galatasaray’da hedef Anguissa! Transfer böyle bitecek

Napoli formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Anguissa, fizik gücü, pas kalitesi ve iki yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.

