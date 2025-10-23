Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında: Hayat sigortası Osimhen!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında aldığı 3-1'lik Bodo/Glimt galibiyeti Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Yapılan değerlendirmelerde mücadeleyi 2 gol/1 asist ile tamamlayan Victor Osimhen ön plandaydı İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haberler...
SPORTSCHAU: G.SARAY'IN HAYAT SİGORTASI OSIMHEN
"Galatasaray'ın hayat sigortası yine devreye girdi: Victor Osimhen. Kısa süre önce kadro dışı bırakılan Sane de Nijeryalı ile mükemmel bir uyum yakaladı. İlkay Gündoğan'dan mahrum kalan İstanbul ekibi için gerçekten güzel bir gündü."
FICHAJES: OSMANLILAR SADECE ÜÇ DAKİKA HARCADI
"Türkiye spor dünyasının en önemli kulüplerinden biri olarak kendini kanıtlamış olan Galatasaray, Avrupa'da da büyük başarılara imza atmak istiyor. Maça başlarken, Osmanlılar dengeyi kendi lehlerine çevirmek için sadece üç dakika harcadı. Ardından Osimhen'in ikinci golü ve Yunus Akgün'ün ikinci yarıdaki golü ile rakiplerini devirdiler. Bodo, Andreas Helmersen'in golüyle farkı indirse de üç puan artık Galata'nın elinde."
MUNDO DEPORTIVO: ŞAMPİYONLUK ADAYI BİR TAKIMDA OYNAYABİLİRDİ
"Osimhen canavar modunda Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta iki galibiyeti ve bunun neticesinde hayal kurma hakkı bulunuyor. Nijeryalı forvet, ilk yarının tartışmasız başrol oyuncusuydu. Şampiyonluk adayı bir takımda rahatlıkla oynuyor olabilirdi."
FOOT MERCATO: G.SARAY TİTREMEDEN DOMİNE ETTİ
"Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt tarafından ezilen ancak ikinci haftada Liverpool'a karşı tepki veren İstanbullular, bu kez Bodo/Glimt'i titremeden domine etti. Victor Osimhen, çoğu zaman olduğu gibi takımına yolu göstermek için ateşi yaktı. Nijeryalı mücadeleyi 4 veya 5 gol ile tamamlayabilirdi."
A BOLA: OSIMHEN PARLADI
"Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde parladı. Türkler sahada ve tribünlerde çok iyi baskı kurarak maça tam gaz başladı ve ilk golü erken buldu. 3-1 biten maçta Türklerin kaçırdığı net gol pozisyonu dikkat çekecek kadar fazlaydı."