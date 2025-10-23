Galatasaray galibiyeti Avrupa basınında: Hayat sigortası Osimhen!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında aldığı 3-1'lik Bodo/Glimt galibiyeti Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Yapılan değerlendirmelerde mücadeleyi 2 gol/1 asist ile tamamlayan Victor Osimhen ön plandaydı İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haberler...