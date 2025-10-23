CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılıların Norveç ekibi karşısında aldığı galibiyeti dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 09:43
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı rakibini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray-Bodo/Glimt maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

BÜLENT TİMURLENK - KUSURSUZ PRES

İlk düdükle tribünden yükselen tezahürat kaç dakika aynı coşkuyla sürebilir, sahadaki takım presi aralıksız kaç dakika yapılabilir, buna insanın aklı da yetmez nefesi de ama ikisi de hesaplı kullanıldığında rakibin üzerine kâbus gibi çökebilirsiniz. Önce taraftar, yüzde 62 topa sahip olan Bodo'yu her paslarında ıslıklayıp makine gibi işleyen düzenlerini bozdular. Sonra Osimhen, Yunus, Lemina ve Lucas. Islıklardan akılları şaşmış rakibin ayağından söküp aldılar topu ve 3 gol…

İlkay'ın aklı ve tecrübesinin verdiği güven sakatlık haberiyle endişeyi de beraberinde getirmişti stadyuma. Kusursuz bir presle başladı Galatasaray ve meyvesini de çabuk aldı. İyi oynarken sendeleyen rakibi yere sermek için ikiyi bulmak lazımdı. İlk yarım saat geride kalırken o da oldu.

Bodo'nun defanstan çıkarken ürkek tavırları Buruk'un öğrencilerini daha da ateşledi. Norveç ekibi deplasmanlarda evindeki kadar rahat değildi geçen sezon da. Lemina muhteşem futbol oynadı, Abdülkerim çok kritik 3 topa ayak koyup tabela 2-0 iken oyunun kaderine etki etti.

Ön alanda Yunus ve Osimhen'in müthiş presi golleri getirirken Sane de Sane gibiydi sahada. Çok top taşıdı, çok da yardıma geldi. Aksayan ya da bekleneni veremeyen ise artık kendini sanki bu formaya ait hissetmeyen Barış Alper Yılmaz'dı.

120 km koşan Bodo'ya karşı 45 ikili mücadele kazanan, 12 pas arasıyla rakibi bozan, 23 uzaklaştırma yapan Galatasaray değişiklikler sonrasında kramplar eşliğinde tamamladı maçı. Liverpool galibiyetini taçlandıran bu ruh ve mücadele olduğu sürece G.Saray yolundan şaşmaz dedirten bir 90 dakika. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. Doğru taktik ve uygulama budur.

Maçın ardından övgü dolu sözler!
