Efsane döndü

Galatasaray'da bu sezon gerek duyulduğunda her hafta bir futbolcu ön plana çıkmayı başarıyor. Yıldızlar topluluğu haline gelen sarı-kırmızılılarda RAMS Başakşehir deplasmanında ise sazı eline alan isim Leroy Sane oldu. 1 gol ve 1 asist ile resital sunduğu Kayserispor maçının ardından kayıplara karışan Alman futbolcu, önceki gün bir kez daha sahne aldı ve takımına 3 puanı getirdi. Başakşehir filelerine 2 gol bırakan Sane, performansı ile herkesi memnun etmeyi başardı.

2 SENE SONRA

Son olarak 2023 yılında Bayern Münih'in Werder Bremen'i mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, iki yıl sonra bunu tekrar etmeyi başardı. Böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkartan Sane, 3 de asist yaparak takımına katkı sağlamayı başardı. Eleştiri topladığı anlarda bile skor katkısı olarak etkili olan Sane, bu kez sahada da bekleneni verdi. Sane böylece çarşamba günkü kirtik Bodo Glimt maçı öncesinde forma rekabetinde önemli bir tercih olduğunu gösterdi.