Haberler Galatasaray Başakşehir - Galatasaray CANLI yayın bilgisi | Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray CANLI yayın bilgisi | Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, milli arada gücünü yeniden toplamasının ardından Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in konuğu oluyor. Ev sahibi için Avrupa kupalarına bilet fırsatı sunan karşılaşmada lider Galatasaray ise şampiyonluk temposunu korumak için sahaya çıkacak. 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 13. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, son haftalarda savunma hataları ile dikkat çekti. Galatasaray ise 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberliğin getirdiği 22 puanla zirveyi kimseye bırakmayıp ligin en golcü takımı oldu. Peki Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:01
Başakşehir - Galatasaray CANLI yayın bilgisi | Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Fatih Terim Stadyumu'na rotasyonlu kadroyla çıkması beklenen Okan Buruk'un eksik ve yorgun oyuncuların yerine Sallai, Kaan, Sane ve İcardi'yi ilk 11'de başlatacağı tahmin ediliyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı Başakşehir - Galatasaray maçının tüm detaylarını sizler için derledik.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Galatasaray maçı 18 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak.

Başakşehir - Galatasaray maçı detayları!

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ousseynou Ba, Berat Opoku, Ebosele, Operi, Crespo, Harit, Kaluzinski, Bertuğ, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Icardi

35. RANDEVU

Ligde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 1 beraberlikle sonucunda aldığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligde 1 maçı eksik olan turuncu-lacivertliler ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Milli maçlar için verilen aranın sona ermesiyle yoğun tempoya girecek Galatasaray, Başakşehir'i mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup ederken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 60 golüne, Başakşehir 38 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Cimbom, rakibine karşı ligdeki son 6 maçı da kazandı.

Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda?

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

SON 16'DA NAMAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçen sezon Beşiktaş'a deplasmanda mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra yaptığı müsabakaların 15'inden 3 puanla ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de son olarak evinde derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

SON 8 DEPLASMANDA GALİP

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de yenildikten sonra dış sahada geçen sezon 4, bu sezon da 4 olmak üzere 8 maç oynadı ve hepsini kazandı. Aslan, çıktığı 8 mücadelenin 6'sında da gol yemedi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı müsabakalarda hücumda ve defansta başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 8 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırırken, bu alanda da zirvede. Ligde 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Aslan, 3 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta?

ICARDI'DEN 5 GOL

Galatasaray'da ligde 9 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

DAVINSON VE SINGO YOK

Galatasaray'da, Başakşehir maçında 2 futbolcu oynamayacak. Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez ile tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Başakşehir müsabakasında yer almayacak.

TEKNİK ADAMLARIN 4. RANDEVUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor'un başındaydı. Oynanan 3 müsabakayı da Okan Buruk kazandı.

