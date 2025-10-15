CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Onyedika takibi

Onyedika takibi

Galatasaray, orta saha takviyesi için Raphael Onyedika'yı yakından takip ediyor 24 yaşındaki yıldız Club Brugge'den ayrılarak Galatasaray'da oynamaya hazır

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onyedika takibi

Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Raphael Onyedika geliyor. Belçika'da Club Brugge'de oynayan 24 yaşındaki yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Club Brugge ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde ayrılarak sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Onyedika'nın, vatandaşı Victor Osimhen'de bilgi aldığı ve bu nedenle sarı-kırmızılı takımı çok iyi tanıdığı kaydedildi. Bu sezon Belçika ekibinde 14 resmi maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydedip 1 asist yaptı ve 982 dakika süre aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanıdığı ve beğendiği Nijeryalı orta sahanın transferi konusunda ocak ayında önemli gelişmeler yaşanacak.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Nijerya Milli Takımı'nda düzenli şans bulan Raphael Onyedika, Osimhen'le birlikte oynuyor. Osimhen'le beraber Nijerya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden olan, stoper de dahil birçok mevkide görev yapabilen Onyedika, adeta bir istikrar abidesi.

G.Saray'dan Lookman bombası!
Icardi'den büyük fedakarlık!
DİĞER
Xabi Alonso'dan Arda Güler için olay benzetme! "O bir dahi, tıpkı..."
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17