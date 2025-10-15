Onyedika takibi

Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Raphael Onyedika geliyor. Belçika'da Club Brugge'de oynayan 24 yaşındaki yıldızın durumu yakından takip ediliyor. Club Brugge ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde ayrılarak sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Onyedika'nın, vatandaşı Victor Osimhen'de bilgi aldığı ve bu nedenle sarı-kırmızılı takımı çok iyi tanıdığı kaydedildi. Bu sezon Belçika ekibinde 14 resmi maça çıkan genç futbolcu, 1 gol kaydedip 1 asist yaptı ve 982 dakika süre aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanıdığı ve beğendiği Nijeryalı orta sahanın transferi konusunda ocak ayında önemli gelişmeler yaşanacak.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Nijerya Milli Takımı'nda düzenli şans bulan Raphael Onyedika, Osimhen'le birlikte oynuyor. Osimhen'le beraber Nijerya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden olan, stoper de dahil birçok mevkide görev yapabilen Onyedika, adeta bir istikrar abidesi.