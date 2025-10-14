Lemina stopere

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de cumartesi günü Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da savunmadaki eksik isimlerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Davinson Sanchez'in yanı sıra yine bu mücadelede sakatlanan Singo, Başakşehir önünde forma giyemeyecekler. Savunmada Abdülkerim'i oynatacak olan teknik direktör Okan Buruk, yanında kime şans vereceğini düşünüyor.

RAFA'YI BİTİRMİŞTİ

Ön plana çıkan isim Mario Lemina oldu. Beşiktaş derbisinde Davinson'un 34. dakikada oyundan atılmasından sonra stopere geçen Gabonlu oyuncu Rafa Silva'ya adım attırmamıştı. Kaan Ayhan'ın da iyileşmeye başlaması nedeniyle son kararını milli oyuncular da döndükten sonra verecek olan Okan Buruk, Lemina'yı bir adım önde tutuyor. Sağ bekte ise Singo'nun boşluğunu Macar yıldız Sallai doldurmaya çalışacak.