Icardi'den vazgeçmeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son günlerde gündemi saran İcardi konusuna açıklık getirdi. Gündeme gelen sözleşme haberlerinin G.Saray'ı karıştırmak için yapıldığını ifade eden Buruk, "Hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. G.Saray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için yapılıyor. Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Çok büyük provokasyonlar var. İcardi, çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ve İcardi, çok kolay vazgeçecek bir oyuncu değil" dedi.

HAYATIM BURADA GEÇTİ

Hayatının G.SARAY'DA geçtiğini belirten başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Kolay kolay final kaybetmedik. Ligde finallerde hep kazandık. Kazanmaya alışkın bir ruh, onu oyuncularına doğru anlatan bir ruh da farklı oluyor. Hayatım hep kazanmak üzerineydi. 11 yaşımda G.Saray'da futbola başladım, tüm hayatım burada geçti neredeyse. 120 yılın büyük bir bölümünde büyük başarılarla yer aldım. G.Saray'ın bir parçası olmaktan, G.Saraylı olmaktan gurur duyuyorum."