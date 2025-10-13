CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak maça devam edemeyen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'nin özel olarak ilgilendiği Fildişi Sahilli oyuncunun sahalara dönmesi beklenilen tarih ortaya çıktı. | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlık geçiren ve mücadeleyi tamamlayamayan Wilfried Singo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Milli arada İstanbul'da kalan ve Kemerburgaz Tesisleri'nde tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcudan güzel haberler geliyor.

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusunun sahalara beklenenden daha kısa bir süre içerisinde dönme ihtimali belirdi. Kasım ayından önce forma giymesi tahmin edilmeyen Singo formasına daha erken kavuşabilir.

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

HEDEF GÖZTEPE MAÇI

Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakından ilgilendiği Singo'nun ekim sonunda sahalara dönme ihtimali bulunuyor. Başarılı savunma oyuncusu her şey yolunda giderse 26 Ekim'de oynanacak olan Göztepe mücadelesinde süre alabilir.

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Eğer Singo bu maça kadar hazır bir hale gelirse, 1 Kasım'daki Trabzonspor derbisinde sahaya ilk 11'de çıkabilecek düzeye gelecek. Bunun için oyuncunun önce takımla birlikte çalışmalara çıkması bekleniyor ve son karar Yener İnce ile teknik direktör Okan Buruk'ta olacak.

