Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Sahalara döneceği tarih...

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlık geçiren ve mücadeleyi tamamlayamayan Wilfried Singo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Milli arada İstanbul'da kalan ve Kemerburgaz Tesisleri'nde tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcudan güzel haberler geliyor.