Aslanım İlkay

Saha içerisinde sergilediği performans kadar liderlik özelliği ile de dikkat çeken İlkay Gündoğan kısa sürede herkesin hayranlığını kazandı. 34 yaşındaki futbolcunun saha dışarısında da teknik direktör Okan Buruk'a çok yardımcı olması yönetimi harekete geçirdi. İlkay ile vücudu el verdiğince devam edecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra ise İlkay'a kulüpte aktif bir görev vermeye hazırlanıyor.