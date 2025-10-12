Bayern'in izinde

Süper Lig'e ambargo koyan G.Saray performansı ile Avrupa'da da yankı getiriyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. 2.75 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde milli ara öncesinde en başarılı takımlar arasına ismini yazdırdı. 6'da 6 yapan ve 3 puan ortalaması yakalayan Bayern Münih'in ardından sarıkırmızılılar kendisine 2.75'lik ortalama ile ikinci sırada yer buldu. Çok sayıda takımı geride bırakan Cimbom alkışları topladı.

4 YILLIK ORTALAMA 2.60

Sarı-kırmızılılar gibi Hollanda lideri Feyenoord ve Portekiz'de başarılı bir performans sergileyen Porto da 2.75 puan ortalaması yakaladı. Üç takım ikinci sırayı birlikte paylaşıyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk yönetimindeki performansı bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor. Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan itibaren ligde 118 maça çıkan sarı-kırmızılılar 98 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile inanılmaz bir grafik yakaladı. 4. yılına giren Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2.60 puan ortalaması ile büyük fark yarattı.

Hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada G.Saray, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı.