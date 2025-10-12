CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bayern'in izinde

Bayern'in izinde

Süper Lig'e ambargo koyan G.Saray performansı ile Avrupa'da da yankı getiriyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern'in izinde

Süper Lig'e ambargo koyan G.Saray performansı ile Avrupa'da da yankı getiriyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alırken topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. 2.75 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük liginde milli ara öncesinde en başarılı takımlar arasına ismini yazdırdı. 6'da 6 yapan ve 3 puan ortalaması yakalayan Bayern Münih'in ardından sarıkırmızılılar kendisine 2.75'lik ortalama ile ikinci sırada yer buldu. Çok sayıda takımı geride bırakan Cimbom alkışları topladı.

4 YILLIK ORTALAMA 2.60

Sarı-kırmızılılar gibi Hollanda lideri Feyenoord ve Portekiz'de başarılı bir performans sergileyen Porto da 2.75 puan ortalaması yakaladı. Üç takım ikinci sırayı birlikte paylaşıyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk yönetimindeki performansı bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor. Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan itibaren ligde 118 maça çıkan sarı-kırmızılılar 98 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile inanılmaz bir grafik yakaladı. 4. yılına giren Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2.60 puan ortalaması ile büyük fark yarattı.

Hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada G.Saray, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı.

F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
G.Saray'da transferde dev plan!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
Icardi'ye 3 talip birden!
G.Saray'da Buruk kararı! Yeni maaşı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Daha Eski
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11
G.Saray'a Jakobs müjdesi! G.Saray'a Jakobs müjdesi! 01:11
Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! 01:11