Galatasaray’dan Icardi’ye özel program! Fazla kiloları için…

Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, eski formuna ulaşmak için özel bir çalışma programına alınacak. Arjantinli yıldızın fazla kilolarını atıp fiziksel olarak zirveye çıkması hedefleniyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:28
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bu sezon başında yeniden forma kavuşmuştu. Ancak Arjantinli golcünün sakatlık sonrası süreçte fiziksel olarak tam hazır olmadığı ve geçen sezonki form grafiğinden uzak kaldığı gözlemlendi.

Galatasaray sağlık ekibi ve kondisyon departmanı, yıldız oyuncunun yeniden ideal seviyesine ulaşması için harekete geçti. Kulüp, Icardi'nin kondisyonunu ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla özel bir antrenman ve beslenme programı hazırladı.

Takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte, Arjantinli futbolcu bu kapsamlı program doğrultusunda bireysel çalışmalar gerçekleştirecek. Hedef; Icardi'nin fazla kilolarından kurtularak eski çevikliğine kavuşması ve yeniden geçen sezonki formuna ulaşması.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, takımın gol yükünü çeken yıldızının fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmasını sezonun geri kalanı açısından kritik görüyor. Galatasaray cephesinde, Icardi'nin bu özel programla kısa sürede eski etkileyici performansına döneceğine inanılıyor.

