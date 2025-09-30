CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde İngiliz gazeteci Jack Lusby, maça dair flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyet çıkararak Devler Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor. Liverpool'u yakından takip eden İngiliz gazeteci Jack Lusby, karşılaşma öncesinde Sabah'a açıklamalarda bulundu.

İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"ZORLU DEPLASMANLARDAN BİRİ"

Lusby, İngiliz ekibinin bu maçı nasıl gördüğüne dair şu ifadeleri kullandı: "Liverpool'un çok yoğun bir fikstürü var, her maçı kazanması bekleniyor. Bu nedenle Galatasaray karşılaşması en büyük odak noktası değil, fakat kesinlikle ilgi çekici. Açıkçası, Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Liverpool'u RAMS Park'ta çok ciddi bir sınav bekliyor."

İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"RAMS PARK FARKLI BİR MEYDAN OKUMA"

Atmosferin etkisine değinen Lusby, "Liverpool'un kadrosunda dünyanın en deneyimli oyuncuları var. Normalde atmosferden kolay kolay etkilenmezler. Ancak RAMS Park farklı bir meydan okuma. Özellikle daha az tecrübeli futbolcularda gerginlik yaratabilir" dedi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"GALATASARAY'IN HÜCUMU BÜYÜK TEHDİT"

Galatasaray'ın hücum gücünü değerlendiren Lusby, "Osimhen, Icardi, Sané ve Gündoğan çok üst düzey isimler. Premier Lig ve Süper Lig arasında kalite farkı olsa da bu oyuncular ciddi bir tecrübe barındırıyor. Bana göre en büyük tehdit Osimhen olurdu, fakat şu anda tam anlamıyla formda değil" diye konuştu.

İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"LIVERPOOL KOLAYCA ALT EDİLEBİLİR"

Liverpool'un güçlü ve zayıf yanlarını da anlatan İngiliz gazeteci şunları söyledi: "Şu ana kadar en büyük güçleri orta saha oldu; özellikle Gravenberch ve Szoboszlai'nin katkısı büyük. Ancak istikrarsızlık en büyük sorunları. Doğru oyunu sahaya yansıtamazlarsa, Liverpool kolayca alt edilebilir."

İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"OSIMHEN LIVERPOOL'DA OYNAYABİLİR"

Galatasaray kadrosundan Liverpool'da rahatlıkla forma giyebilecek ismi de açıklayan Lusby, "Kesinlikle Osimhen. Yazın Liverpool'a transferi gündeme gelmişti. Tavırları ve maliyetiyle ilgili bazı endişeler vardı ama alternatifler alınmamış olsaydı, kesinlikle güçlü bir aday olurdu" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

"LIVERPOOL 4-2-3-1 SAHAYA ÇIKACAK"

Lusby, Teknik Direktör Arne Slot'un sahaya süreceği muhtemel 11'i de paylaştı: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi!
DİĞER
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilginç anlar! Cerny’nin golü öncesi...
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 30 Eylül Salı 2025 08:37
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Daha Eski
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21