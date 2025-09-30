İngiliz gazeteciden Galatasaray yorumu: Liverpool alt edilebilir!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

"GALATASARAY'IN HÜCUMU BÜYÜK TEHDİT" Galatasaray'ın hücum gücünü değerlendiren Lusby, "Osimhen, Icardi, Sané ve Gündoğan çok üst düzey isimler. Premier Lig ve Süper Lig arasında kalite farkı olsa da bu oyuncular ciddi bir tecrübe barındırıyor. Bana göre en büyük tehdit Osimhen olurdu, fakat şu anda tam anlamıyla formda değil" diye konuştu.

"LIVERPOOL KOLAYCA ALT EDİLEBİLİR" Liverpool'un güçlü ve zayıf yanlarını da anlatan İngiliz gazeteci şunları söyledi: "Şu ana kadar en büyük güçleri orta saha oldu; özellikle Gravenberch ve Szoboszlai'nin katkısı büyük. Ancak istikrarsızlık en büyük sorunları. Doğru oyunu sahaya yansıtamazlarsa, Liverpool kolayca alt edilebilir."