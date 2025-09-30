Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı!

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eski kulübü Galatasaray'a Liverpool'u ağırlayacakları maç öncesi başarılar diledi. Fransız isim, sarı kırmızılıların mücadeleyi kazanacak gücü ve taraftar desteği olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...

"G.SARAY'IN BAŞARACAK GÜCÜ VAR"

"Türkiye'de, İstanbul'da, Galatasaray'da olmak çok özel ve hayatımın her dakikasında özlediğim bir duygu. Son ziyaretimde bunu bir kez daha hissettim, yaşadım. Bu akşam Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Zor bir maç ama Galatasaray'ın başaracak gücü ve büyük taraftar desteği var. Başarılar sayın başkan, başarılar Okan hoca, başarılar takım. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız!"