Ziraat Türkiye Kupası
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı!

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın eksi yıldızlarından Bafetimbi Gomis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan sarı kırmızılılara başarılar diledi. İşte o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 17:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı!

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eski kulübü Galatasaray'a Liverpool'u ağırlayacakları maç öncesi başarılar diledi. Fransız isim, sarı kırmızılıların mücadeleyi kazanacak gücü ve taraftar desteği olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...

"G.SARAY'IN BAŞARACAK GÜCÜ VAR"

"Türkiye'de, İstanbul'da, Galatasaray'da olmak çok özel ve hayatımın her dakikasında özlediğim bir duygu. Son ziyaretimde bunu bir kez daha hissettim, yaşadım. Bu akşam Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Zor bir maç ama Galatasaray'ın başaracak gücü ve büyük taraftar desteği var. Başarılar sayın başkan, başarılar Okan hoca, başarılar takım. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız!"

