Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Leroy Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptılar ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.

Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı idi. Maçta ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı kart vardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

Orta alanda Aliti-Icardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vaat eden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Davinson Sanchez mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi ama devam kararı doğruydu.

Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi!

62. dakikada Davinson Sanchez'e çıkan sarı kart hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı.

Karşılaşma boyunca hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca, Zorbay Küçük'ün maç performansı ülke iklimimizde başarılıydı.