Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Singo'nun bireysel becerileriyle hazırladığı, büyük golcü Mauro Emanuel Icardi'nin topukla yaptığı vuruş, bu sezon 'En güzel goller vitrini'nde yer alacaktır. Mauro Icardi'ye 'kilolu' diyenler, herhalde attığı golü görünce saygı duyacaktır. Icardi, sakatlıktan dönmesine rağmen hala tek vuruş ustalığını korumayı sürdürüyor. Singo ile Sallai'nin önlü arkalı oynaması akıllıcaydı. Singo hücuma çıkarken onun boşluğunu sağ bek oynama pratikliği sayesinde Sallai hep doldurdu.
Ancak Galatasaray, bu birlikteliği Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ikilisinde gerçekleştiremedi ve Alanyaspor sürekli Eren'in bölgesinden hücum girişimlerinde bulundu. G.Saray, orta sahayı tamamen eline geçiremediği için Akdeniz ekibinden çok ciddi baskılar yedi.
Kaleci Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlara imza attı ama en önemlisi, Ogundu'nun vuruşunda golü ayağıyla önlemesiydi. Bayern Münih'teki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor, hücumda bu yüzden etkisiz kalıyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Leroy Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptılar ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.
MUSTAFA ÇULCU – LIVERPOOL UYARISI
Bu maç Liverpool maçının provası ise üretemeyen ön bölge ve rakibine 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler. Hele ki Maestro'nun pozisyonu, otobanda bile o kadar rahat topla gidemez. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası hızı ve çabukluğu... Ancak Sane geldiğinden bu yana bu özelliklerini hiç göremedik. Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü Icardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar hep Muslera'nın performansı üzerinden okunurdu şimdi de görünen o ki Uğurcan Çakır'ın üzerinden okunacak.
Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı idi. Maçta ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı kart vardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru. Orta alanda Aliti-Icardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vaat eden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Davinson Sanchez mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi ama devam kararı doğruydu. Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi! 62. dakikada Davinson Sanchez'e çıkan sarı kart hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı. Karşılaşma boyunca hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca, Zorbay Küçük'ün maç performansı ülke iklimimizde başarılıydı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ZEKİ UZUNDURUKAN – ICARDI VE SINGO'DAN SANAT TARİHİ DERSİ!
Singo o ne çalımdı öyle! Adeta rakibin içinden geçti Singo! Futbol tarihine yeni bir terim eklendi dün: 'Singo Çalımı...' Oba Stadı'nda dakikalar 23'ü gösterdiği anda Singo sağdan Alanyaspor ceza sahasına aktı. Önüne gelen Yusuf'un adeta içinden geçti, ceza sahasında bekleyen Icardi'ye harika bir asist yaptı. Arjantinli gol sihirbazı da sanat eseri bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Aynı dakika içinde sanat eseri, gözlerimizin pasını silen hareketler izledik...
Yok efendim Singo stopermiş. Yok efendim Singo sağbek oynayamazmış! Gördünüz mü dün Singo'yu! Sağbek dediğin böyle olur! Boğa gibi güçlü, rüzgar gibi hızlı! Gücünü salı günü Rams Park'ta oynayacağı Liverpool maçına saklayan Galatasaray, dün Alanya'da adeta yürüye yürüye kazanmasını bildi. Okan hoca, Yunus Akgün'ü, İlkay Gündoğan'ı ve sakatlığı geçen Osimhen'i kenarda tuttu. İlk 11'de oynatmadı. Alanyaspor'un ilk yarıda girdiği 4 net gol pozisyonunu da unutmamak lazım. Ogundu ve İbrahim'in karşı karşıya pozisyonlarında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Galatasaray ise ilk yarıda rakip kaleye sadece 3 şut çekti, 1'i gol oldu.
Okan Buruk, ilk yarıda ayağına darbe alıp, sakatlık geçiren Torreira'nın yerine ikinci 45'e Lemina ile başladı. İkinci yarıda Sara'nın bir ortası vardı Sane'ye... 'Al da at' dedi, Sane topu içeri gönderemedi. Ardından iki net pozisyonda adeta dağa-taşa vurdu topu Sane! Sane bir türlü kendini toparlayamıyor. Dün de seviyesinin çok altında bir mücadele ortaya koydu. Uğurcan Çakır, ikinci yarıda da müthiş kurtarışlarına devam etti. Hatta 58'de üst üste iki jeneriklik kurtarış yaptı milli kaleci. Torreira çıktıktan sonra orta sahayı çok daha çabuk geçen bir Alanyaspor izledik. Dolayısı ile Galatasaray kalesinde bu yarıda da net pozisyonlar yakaladılar.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Okan Buruk baktı ki orta alan elden gidiyor, hemen hamlesini yaptı. Günün etkisiz ismi Sara'yı çıkarıp, İlkay'ı orta sahaya monte etti. Abdülkerim'in yerine de Jakobs girdi. Galatasaray'ın dün Oba Stadı'ndan galibiyetle ayrılmasında Uğurcan Çakır başrolü oynadı. Icardi golü attı ama Uğurcan Çakır da karşı karşıya 5 net kurtarış yaptı. Toplamda ise 8 kurtarış! Tam bir usta kalecilik performansı işte.
Galatasaray, Liverpool maçını düşünerek düşük viteste bir maç oynadı. Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti. Evet rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray. Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş. Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü! Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!
REHA KAPSAL – SİMÜLASYON
Galatasaray lige iyi başlayan Alanyaspor deplasmanında bu maçamı özel yoksa Liverpool karşılaşmasını düşünerek mi? Bir denemesi oldu. Onu Salı günü bekleyelim göreceğiz. Bu sezon ilk defa farkı bir saha dizilişi ile sahada 3/4/2/1 gibi. Top ayağında iken iki kenar oyuncu Eren ve Sallai bu saha yerleşimde daha yüksekte top almalı. Icardi'nin arkasındaki ikili bu formasyonda Alper ve Sane'nin konumlanması ancak bu ikili bu maçta bunu yapamadı. Bunlar özelikle ilk yarıda hücum zenginliğinin ve üretkenliği etkileyen en önemli faktörlerdi. Birde top kaybında 3+2 ile rakibin geçiş hücumlarını düşünerek önlem almayı düşünerek pozisyon almak istense de Alanyaspor buraları çok fazla kullandı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Devreye önde giren sarı-kırmızılarda akıllarda kalan tek şey Singo'nun mükemmel performans ve unutulmaz asisti. Hatta dinamizmi ve atletizmi ile Sanchez'den daha iyi oyuncu. İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi saha görüntüsü vardı. Sarıkırmızılarda örneğin maç bitimi RCS top oynama 35'e 10 Alanyaspor önde. Hücumda yine etkisizler ve sayısal üstünlük sağlayamadıkları gibi boşta olan 3'üncü oyuncuyu bulma adına doğru işler yapamadı.
Hem de bu kadar fazla rakibine göre topa sahip olmalarına rağmen birde buna savunmada yanlış yerleşimle rakibe verilen pozisyonlar top kaptırıldığında doğru yapılmayan karşı preslerle Alanya'yı oyuna ortak etmelerinden sonra bu oyun gidişatı son dakikaya rahat girmesi için 2'inci golü bulması şart gibi görünüyordu sarı-kırmızıların. Nitekim Alanyaspor son vuruşlarda çok cömert ve etkisizdi.
Galatasaray bu kötü oyunla deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Yalnız Liverpool maçı öncesi farklı şeyler deneyen Okan Buruk'un Alanyaspor öncesi bu (Simülasyon) denemesi teoriden pratiğe geçmediği net bir şekilde göründü ve buradan Salı günü için çok fazla dersler çıkaracağını düşünüyorum.