Gözler rekorda

Okan Buruk yönetiminde kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Önüne geleni deviren sarı-kırmızılılar, bırakın yenilmeyi kolay kolay puan kaybı bile yaşamıyor. Bu sezona 6'da 6 ile başlayan ve kendi rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, eğer bugün Alanya'yı da yenerse tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imzasını atmış olacak. Bugüne kadar sezona 7'de 7 ile başlamayan Cimbom, Alanyaspor'u yenerse kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemiş olacak.

Liverpool maçı öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray, bir başka rekora daha emin adımlarla yürüyor. Süper Lig'de 17 maçla üst üste en fazla maç kazanma serisinin sahibi olan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 3 maç daha kazanırsa kendisine ait rekoru egale edecek. Sarı-kırmızılıların bunun için Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanması gerekiyor. Ardından oynanacak olan Göztepe mücadelesi de kazanılırsa Cimbom kendisine ait rekoru egale etmiş olacak.