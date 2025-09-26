CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gözler rekorda

Gözler rekorda

G.Saray, Alanya engelini aşması durumunda 7’de 7 ile tarihindeki en iyi başlangıca imzasını atacak Ayrıca ligde 14 galibiyetlik seri yakalayan Cimbom, 3 maç daha kazanırsa rekorunu egale edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler rekorda

Okan Buruk yönetiminde kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, Süper Lig'de rakip tanımıyor. Önüne geleni deviren sarı-kırmızılılar, bırakın yenilmeyi kolay kolay puan kaybı bile yaşamıyor. Bu sezona 6'da 6 ile başlayan ve kendi rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, eğer bugün Alanya'yı da yenerse tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imzasını atmış olacak. Bugüne kadar sezona 7'de 7 ile başlamayan Cimbom, Alanyaspor'u yenerse kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemiş olacak.

Liverpool maçı öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray, bir başka rekora daha emin adımlarla yürüyor. Süper Lig'de 17 maçla üst üste en fazla maç kazanma serisinin sahibi olan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 3 maç daha kazanırsa kendisine ait rekoru egale edecek. Sarı-kırmızılıların bunun için Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanması gerekiyor. Ardından oynanacak olan Göztepe mücadelesi de kazanılırsa Cimbom kendisine ait rekoru egale etmiş olacak.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Caner Erkin'den Burak Altıparmak'a tokat! 1.Lig'de olay yaratan hareket...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona geriden gelerek kazandı! Barcelona geriden gelerek kazandı! 00:28
Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar 00:22
Stuttgart galibiyetle başladı! Stuttgart galibiyetle başladı! 00:16
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:12
Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! 22:45
Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! 22:42
Daha Eski
Amed evinde güldü! Amed evinde güldü! 22:22
Pendik Sakarya'yı farklı geçti! Pendik Sakarya'yı farklı geçti! 22:19
Lille kazandı Giroud tarihe geçti! Lille kazandı Giroud tarihe geçti! 22:15
G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı 22:12
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36