Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Ligde Galatasaray, 6'da 6 yaparken topladığı 18 puanla liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de zirve yarışında ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sarı kırmızılıları takibini sürdürüyor. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:11
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta sona erdi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 6. hafta maçında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı ve 18 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Fenerbahçe ise deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak oynadığı son 2 maç sonunda 4 puan kaybetti ve 12 puanda kaldı.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-0 mağlup oldu ve oynadığı 4 maç sonunda 6 puanda bulunuyor.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Ligde ilk 3 maçını kazandıktan sonra Samsunspor ile berabere kalan ve Fenerbahçe'ye yenilen Trabzonspor, ligin 6. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve 11 puanla 5. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Öte yandan Süper Lig'de 6 haftanın sonunda şampiyonluk oranları da güncellendi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

İşte açıklanan yeni oranlar...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

TRABZONSPOR - 22.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

BEŞİKTAŞ - 22.00

