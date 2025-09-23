Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Ligde Galatasaray, 6'da 6 yaparken topladığı 18 puanla liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de zirve yarışında ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sarı kırmızılıları takibini sürdürüyor. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...
RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-0 mağlup oldu ve oynadığı 4 maç sonunda 6 puanda bulunuyor.
Ligde ilk 3 maçını kazandıktan sonra Samsunspor ile berabere kalan ve Fenerbahçe'ye yenilen Trabzonspor, ligin 6. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve 11 puanla 5. sırada yer alıyor.
Öte yandan Süper Lig'de 6 haftanın sonunda şampiyonluk oranları da güncellendi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.