Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor....

RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-0 mağlup oldu ve oynadığı 4 maç sonunda 6 puanda bulunuyor.