CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Sadettin Saran sözleri

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için sözleri.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:36 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Bir dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarıya çekmek için tesisleşmemizi tamamlamak zorundaydık. Kemerburgaz'da mükemmel bir tesisin büyük kısmını tamamladık. A Takım yerleşkesi çok güzel oldu. Altyapıyla ilgili kısmını da çok kısa sürede bitireceğiz.

Frankfurt'a karşı beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray camiası böyle bir sonuç beklemiyordu. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Burada hedeflerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Teknik kadroya inancımız tam.

Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz?

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...
DİĞER
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:28
Mehmet Topal'dan Tedesco değerlendirmesi Mehmet Topal'dan Tedesco değerlendirmesi 11:02
Espanyol-Valencia maçı ne zaman? Espanyol-Valencia maçı ne zaman? 11:01
Saran'a ödeme ve tazminat şoku! Saran'a ödeme ve tazminat şoku! 11:00
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36
Daha Eski
Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu 10:23
F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... 10:14
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 10:11
Fenerbahçe Zagreb sınavında Fenerbahçe Zagreb sınavında 10:07
Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? 10:00
Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı 09:37