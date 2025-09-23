Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Bir dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarıya çekmek için tesisleşmemizi tamamlamak zorundaydık. Kemerburgaz'da mükemmel bir tesisin büyük kısmını tamamladık. A Takım yerleşkesi çok güzel oldu. Altyapıyla ilgili kısmını da çok kısa sürede bitireceğiz.

Frankfurt'a karşı beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray camiası böyle bir sonuç beklemiyordu. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Burada hedeflerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Teknik kadroya inancımız tam.

🎙️ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bunun üzüntüsü içindeyiz fakat burada hedeflerimiz var, özellikle ilk 8 içinde, daha sonra da ilk 24 içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. pic.twitter.com/tP677r0N1P — A Spor (@aspor) September 23, 2025

Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz?

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi.