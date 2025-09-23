CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray para bastı

Galatasaray para bastı

Galatasaray, bu yıl 85 milyon euro’luk geliriyle 9. sıraya yerleşerek birçok Avrupa devini geride bıraktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Galatasaray para bastı

Avrupa'da forma ve ürün satışından en çok gelir elde eden 20 kulüp listesinde Galatasaray, bu yıl 85 milyon euro'luk geliriyle 9. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar saha içinde olduğu kadar saha dışında da marka değerini güçlendirerek birçok Avrupa devi kulübü geride bıraktı ve Türk futbolunun gururu oldu. Listede Real Madrid 196 milyon euro ile zirvede yer alırken, PSG 81 milyon euro ile 10., Fenerbahçe 69 milyon euro ile 14., Beşiktaş ise 34 milyon euro ile 18. sırada kendine yer buldu.

