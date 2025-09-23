Galatasaray para bastı

Avrupa'da forma ve ürün satışından en çok gelir elde eden 20 kulüp listesinde Galatasaray, bu yıl 85 milyon euro'luk geliriyle 9. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar saha içinde olduğu kadar saha dışında da marka değerini güçlendirerek birçok Avrupa devi kulübü geride bıraktı ve Türk futbolunun gururu oldu. Listede Real Madrid 196 milyon euro ile zirvede yer alırken, PSG 81 milyon euro ile 10., Fenerbahçe 69 milyon euro ile 14., Beşiktaş ise 34 milyon euro ile 18. sırada kendine yer buldu.