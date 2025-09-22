CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı Freddie Gillespie'yi kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 21:04
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı Freddie Gillespie'yi kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Gillespie, 2025-2026 sezonunda Galatasaray'da görev yapacak.

Tecrübeli pivot, NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano formalarını giydi.

