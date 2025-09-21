CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tur şansı yüzde 37

Football Meets Data'nın verilerine göre G.Saray'ın Devler Ligi'nde son 24 takım arasına kalma şansı yüzde 37 olarak hesaplandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Eintracht Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, kalan 7 maçtan en iyi skorla ayrılarak yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. 11-12 puan aralığındaki takımların ilk 24 arasında yer alacakları tahmin edilirken sarı-kırmızılılar bu hafta kupanın favorilerinden Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu bir fikstüre sahip olan G.Saray'ın adını son 24 takım arasına yazdırma ihtimali ilk hafta sonunda biraz düştü.

16 İHTİMALİ YÜZDE 13

Football Meets Data'nın verilerine göre sarı-kırmızılılar yüzde 37'lik bir ihtimalle adını son 24 takım arasına yazdırarak play-off oynayacak. Doğrudan son 16 ile katılma şansı elde edecek olan ilk 8 takım arasında yer alma ihtimali olarak G.Saray'a yüzde 2'lik bir şans verildi. Play-off yolu ile son 16'ya kalma ihtimali yüzde 13 olarak belirlenen sarı-kırmızılılar, Liverpool maçında bir sürprize imzasını atarak şansını yükseltmek istiyor.

