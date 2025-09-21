Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Frankfurt deplasmanında ilk kez 11'de sahaya çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Konya deplasmanında da forma giyecek. Singo'nun hangi bölgede görev alacağı henüz netleşmedi.