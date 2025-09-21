Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Frankfurt deplasmanında ilk kez 11'de sahaya çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Konya deplasmanında da forma giyecek. Singo'nun hangi bölgede görev alacağı henüz netleşmedi.
Stoperde Davinson Sanchez'in yanında mı başlayacağı, yoksa sağ bekte iyi bir performans ortaya koyan Macar oyuncu Sallai'nin yerine mi forma giyeceği karara bağlanacak. Buruk'un bu tercihi son antrenmanda belli olacak.
