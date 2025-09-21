CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçı ile birlikte ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Singo ile ilgili karar çıktı. Fildişili oyuncunun TÜMOSAN Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar… | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:31
Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından taraftarlar, Davinson-Abdülkerim ikilisinin bozulmasına yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Ancak Okan Buruk'un geri adım atmadığı ve Wilfred Singo'yu savunma kurgusunda değerlendirmekte ısrarcı olduğu görülüyor.

Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Frankfurt deplasmanında ilk kez 11'de sahaya çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, Konya deplasmanında da forma giyecek. Singo'nun hangi bölgede görev alacağı henüz netleşmedi.

Galatasaray'dan Wilfried Singo kararı! Frankfurt maçı sonrası...

Stoperde Davinson Sanchez'in yanında mı başlayacağı, yoksa sağ bekte iyi bir performans ortaya koyan Macar oyuncu Sallai'nin yerine mi forma giyeceği karara bağlanacak. Buruk'un bu tercihi son antrenmanda belli olacak.

DİĞER
