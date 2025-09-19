İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında çıktı. Mücadeleye 1-0 önde başlayan sarı kırmızılılar, 90 dakikanın sonunda beklenmedik bir skorla sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma, dış basında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
CORRIERE DELLO SPORT: OSİMHEN'SİZ TÜRKLER, FRANKFURT'A YENİLDİ
'Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında rahat bir galibiyet aldı. Sakatlığı olan Osimhen olmadan Türkler, güçlü bir başlangıç yaptı ve sekizinci dakikada Akgün ile öne geçti. Ardından Alman ekibininden sevinç sesleri yükselmeye başladı.'
BILD: BEKLENEN İSTİLA GERÇEKLEŞMEDİ
'Maç öncesi Galatasaray cephesi, "Bu maç bizim için deplasman maçı olmayacak" açıklaması yaptı. Ancak beklenen taraftar istilası gerçekleşmedi. Atmosfer büyük ölçüde sakin kaldı.'
'Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle maçın başında öne geçti ancak ilk yarı 3-1'lık Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.'
'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklıkları ile dolu bir akşam geçirdi. Deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olan teknik direktör Okan Buruk'un takımı 5-1'lik skorla adeta yıkıldı.'
KOHA: FRANKFURT, GALATASARAY'I YERLE BİR ETTİ
'Galatasaray, Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle Eintracht Frankfurt'u zor durumda bıraktı. Ancak daha sonra kaydedilen 5 gol ile Frankfurt, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçını 5-1 kazandı.'
VAVEL: FRANKFURT EZDİ GEÇTİ
'Skor tabelasında geriye düşmesine rağmen Alman ekibi, otoriter bir şekilde maçı çevirdi ve intikamını almasını bildi.'