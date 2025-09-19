CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında çıktı. Mücadeleye 1-0 önde başlayan sarı kırmızılılar, 90 dakikanın sonunda beklenmedik bir skorla sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma, dış basında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:51
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkan temsilcimiz Galatasaray, mücadeleden beklenmedik bir mağlubiyet alarak ayrıldı.

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

Erken dakikalarda Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçen fakat karşılaşmayı 5-1 kaybeden sarı kırmızılılar, dış basında da büyük yankı uyandırdı. İşte atılan başlıklar ve yapılan değerlendirmeler...

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

A BOLA: GALATASARAY İÇİN FELAKET BİR BAŞLANGIÇ

'Frankfurt için rüya gibi, Galatasaray için ise felaket bir başlangıç. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde takıma yaptıkları büyük yatırımları da hatırlatalım.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

CORRIERE DELLO SPORT: OSİMHEN'SİZ TÜRKLER, FRANKFURT'A YENİLDİ

'Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında rahat bir galibiyet aldı. Sakatlığı olan Osimhen olmadan Türkler, güçlü bir başlangıç yaptı ve sekizinci dakikada Akgün ile öne geçti. Ardından Alman ekibininden sevinç sesleri yükselmeye başladı.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

BILD: BEKLENEN İSTİLA GERÇEKLEŞMEDİ

'Maç öncesi Galatasaray cephesi, "Bu maç bizim için deplasman maçı olmayacak" açıklaması yaptı. Ancak beklenen taraftar istilası gerçekleşmedi. Atmosfer büyük ölçüde sakin kaldı.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

FLASHSCORE: FRANKFURT, GALATASARAY'I EZEREK LİDERLİĞE YÜKSELDİ

'Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle maçın başında öne geçti ancak ilk yarı 3-1'lık Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

VOETBALZONE: GALATASARAY TAMAMEN DAĞILDI

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklıkları ile dolu bir akşam geçirdi. Deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olan teknik direktör Okan Buruk'un takımı 5-1'lik skorla adeta yıkıldı.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

KOHA: FRANKFURT, GALATASARAY'I YERLE BİR ETTİ

'Galatasaray, Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle Eintracht Frankfurt'u zor durumda bıraktı. Ancak daha sonra kaydedilen 5 gol ile Frankfurt, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçını 5-1 kazandı.'

İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının dış basına yansımaları!

VAVEL: FRANKFURT EZDİ GEÇTİ

'Skor tabelasında geriye düşmesine rağmen Alman ekibi, otoriter bir şekilde maçı çevirdi ve intikamını almasını bildi.'

