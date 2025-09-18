CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan rekor bedelle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı. Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında görev alması halinde özel bir madde devreye girecek. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.


Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Galatasaray'ın mücadeleye, "Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus, Barış." 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımda kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması beklenirken, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki madde de devreye girecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Trabzonspor'a net 27.5 milyon Euro ödenerek bonservisi alınan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesine Devler Ligi bonusu koyulmuştu.

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında...

Frankfurt maçında kaleyi koruyacak Uğurcan'ın özel maddesi devreye girecek ve sarı-kırmızılı kulüp, bordo-mavililere 3 milyon Euro daha ek ödeme yapacak.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
DİĞER
Münir Özkul'un oğluydu...Yeşilçam’ın sevimli yüzü Necati Aslan’ın son hali görenleri şoke etti!
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? 10:15
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? 09:52
Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:42
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:47
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" 08:31
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Daha Eski
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10