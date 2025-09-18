Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı nasıl izlenir, şifresiz mi? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu Almanya deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde hata yapmadan turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Cimbom'da merak edilen konuların başında ise sahaya çıkacak ilk 11 geliyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen bu maçta forma giyemezken, Galatasaray muhtemel 11'i araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Brown, Collins, Hojlund, Chaibi, Can Uzun, Negoce, Doan, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış

GALATASARAY'IN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"TARAFTARIMIZIN BİZDEN BEKLENTİSİ BAŞARILI OLMAMIZ"

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi Frankfurt Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk ve Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, bu sene tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi hem benim hem oyuncular hem camia hem taraftarlar için çok büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak çok büyük bir başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmamız. En iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem genç, lige iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Özellikle kadro yapımıza bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi için çok özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de önemli oyuncuları var. Kazanmak için buradayız. Rakibimizin ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu kazanmak istediklerini biliyoruz. Buradan kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

"BU HER TAKIM İÇİN GEÇERLİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan, geçen seneye göre takımda farklılık olup, olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, ""Yeni transferlerle birlikte ve sezonun başında olduğumuzu da göz önünde bulundurursak bazı şeyler oturmuş olmuyor. Bu her takım için geçerli. Ana kadroya, ilk 11'e baktığımızda 3-4 senede arkadaşlar arasında güzel gruplaşmalar olmuştur. Takım olarak iyi anlaşıyoruz. Gelen oyuncular da adaptasyonu iyi geçiyor. Şimdiye kadar iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Eintracht Frankfurt maçında bunu en üst seviyede ölçme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.

CİMBOM 18. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı.

VICTOR OSIMHEN KADRODA YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Almanya'ya gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, tedavisi devam eden Victor Osimhen kafilede yer almadı. Galatasaray kamp kadrosu ise şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina"

AVRUPA KUPALARINDA 328 KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 123. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 62 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

EINTRACHT FRANKFURT İLE GALATASARAY ARASINDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 32 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 32 resmi maça çıktı. sarı-kırmızılılar; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM'A KARŞI

Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY 16 MAÇTIR KAZANIYOR

Resmi maçlarda en son Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Aslan, bu süreçte Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.

EINTRACHT FRANKFURT İSTATİSTİKLERİ

Bundesliga'ya iyi başlangıç yapan Eintracht Frankfurt, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor. Alman ekibi tek yenilgisini son hafta Bayer Leverkusen karşısında yaşadı. Frankfurt, Avrupa kupalarında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sakaryaspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Frankfurt son olarak geçtiğimiz sezon İstanbul'da Beşiktaş ile mücadele etti ve 3-1 yendi.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın 4. hakemi de Daniele Chiffi olacak. Müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da da Dennis Higler görev yapacak.