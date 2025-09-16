CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Frankfurt'u Sane yıkacak

Frankfurt'u Sane yıkacak

Teknik direktör Buruk, Almanya’daki maçta en çok o isme güveniyor. Schalke ve Bayern Münih formaları altında defalarca Frankfurt'a karşı forma giyen ve bugüne kadar 4 gol-4 asistlik performans sergileyen Sane, perşembe Cimbom'un en büyük kozu olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frankfurt'u Sane yıkacak

Süper Lig'de yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılarda gözler tamamen Frankfurt maçına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da başarı parolasıyla başladığı sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçından zaferle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon mücadele edemediği Devler Ligi'nde bu sezon önemli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Perşembe günü Almanya'da Frankfurt'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, en fazla Leroy Sane'ye güveniyor. Alman futbolcu Schalke ve Bayern Münih formaları giydiği dönemlerde Frankfurt ile defalarca rakip oldu. Rakibine karşı bugüne kadar 4 gol atan ve 4 asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, çok iyi bildiği bir takıma karşı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un uyum sorununu aşmaya başlayan Sane'ye bu maçta çok güvendiği ve oyun planını onun üzerine kuracağı öğrenildi. Frankfurt'ta sağ bekte görev yapan Kristensen'in de sakatlanmasıyla Sane'nin sol kanatta çok etkili olacağı düşünülüyor.

Tedesco olumlu not aldı!
Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
DİĞER
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri detayı! Satılması gündemydi...
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50