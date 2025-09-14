Çilingir Icardi

Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Arjantinli yıldız Mauro İcardi, takımını sırtlayan isim olmayı sürdürüyor. Victor Osimhen'in yokluğunda 11'de başlayan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligi domine etmeye devam ediyor.

Tecrübeli süperstar, fileleri havalandırmaya da hız kesmeden devam ediyor. 7 Kasım 2024'te Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi, tam 310 gün aradan sonra Eyüpspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 85. dakikada yerini Ismail Jacobs'a bıraktı.

BU SEZON 3. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon 3 Trendyol Süper Lig maçında yedek kulübesinden oyuna giren santrfor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Eyüpspor deplasmanında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

73. dakikada fileleri havalandıran İcardi, rakibin direncini kırdı ve bu sezon attığı golle hem 3. kez fileleri sarsarak takımı uçurdu hem de tribünleri "Aşkın Olayım" şarkısıyla inletmeyi başardı. Rams Park'ta Rizespor ve Karagümrük'e karşı gollerini sürdürürken, bu sezon ilk kez deplasman golüyle kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

KAZANDIK VE MUTLUYUZ

G.Saray'ın Arjantinli süperstarı Mauro İcardi, " Galatasaray çok büyük ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Kazandık ve mutluyuz" dedi.

OLİMPİYATTA TARAFTAR ŞOV

Taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta tribünleri yaklaşık 10 bin kişiyle doldurarak takımlarına muhteşem bir destek verdi. İlk dakikadan itibaren maç boyunca coşkularını hiç kaybetmedi. Son düdükle birlikte galibiyeti büyük bir sevinçle kutladılar.

Eyüpspor - Galatasaray maçının başlama vuruşu sonrası futbolcular "Nefret yok, futbol var" mesajı vermek için 1 dakika hareket etmeksizin beklediler.

69

Barış Alper'in 69. dakikada attığı şut üst direkte patladı. Galatasaray'ın direkten dönen top sayısı 4 oldu.