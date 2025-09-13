İlkay Gündoğan: Çocukluk aşkım için beklemeye değer

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde bu sezon üst üste 5. galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte İlkay Gündoğan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte.

Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız."