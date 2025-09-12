CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray 'Tek bacağı ile oynar'

‘Tek bacağı ile oynar’

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barış Alper yılmaz hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
‘Tek bacağı ile oynar’

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barış Alper yılmaz hakkında çıkan haberlere isyan etti. Bunların kasıtlı haberler olduğunu belirten Kırmızı, "Bunu yapan rakip takım taraftarları genel olarak. Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık"dedi.

SON DAKİKA
1
