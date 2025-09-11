Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, "Sportif başarılarla ilgili olarak söylediklerimizi yapmanın gururunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla beraber büyük bir emek sarf ettik. Finansal yapılandırmayı söz verdiğimiz gibi sonlandırdık. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve ortaklıklarının hiç kimseye borcu yok. Faaliyetlerini ve ödemelerini gününde yapmıştır" şeklinde konuştu.

KİMSE ENDİŞE ETMESİN

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Elbette Galatasaray'ın ileriye dönük yükümlülükleri vardır. Kimseye borcumuz yok derken, vergi borcumuz yok, geçmişten gelen borçları sıfırladık. Sporculara geçmişten borcumuz yok. Çizgiyi çektiğiniz zaman, Galatasaray'ın geçmiş faaliyetleriyle ilgili herhangi bir borcu yok, sadece yükümlülükleri vardır. Yükümlülükler, faaliyetler ile karşılanacaktır. Bundan hiçbir kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'Nİ KAPATTIK

Önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Dursun Özbek, "Florya'nın ihalesini yaptık. Bankalar Birliği'ne borcumuzu ödedik ve kapattık. Riva'da ikinci etap başladı, 550 villamız var, satışlar başladı. İnşaat da devam ediyor. Yaklaşık 70 villa satılmış durumda. Mecidiyeköy'deki inşaat akamete uğramıştı. RAMS firmasıyla yaptığımız sözleşme çerçevesinde orada da inşaat başladı. Hem RAMS'a hem Pasifik'e teşekkür ediyorum. Ellerini taşın altına koydular" dedi.

RAHMETLE ANIYORUM

Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi bugün 10 Eylül. Daha önce beraber çalıştığım, gurur duyduğum değerli şampiyon başkanımız Sevgili Duygun Yarsuvat'ın ölüm yıl dönümü. Bu hafta sonunda efsanemiz Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümü. Kendilerini rahmetle anıyorum. Kulübümüze verdiklerinden dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.

EN DEĞERLİSİ GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Başkan Dursun Özbek, "Borsa değerlerine baktığınızda Galatasaray 21.2 milyar TL ile Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin başka şekilde, 'Biz şöyle değerliyiz, böyle değerliyiz' demesine gerek yok. Halep orada, Arşın burada" ifadelerini kullandı.