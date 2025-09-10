Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçına yetişmesi planlanan golcü futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın toplam 80 milyon euro bedelle Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıkla korkuttu.
Ruanda mücadelesinde yerde kalarak oyundan çıkan Osimhen, özel uçakla İstanbul'a getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda yetenekli oyuncunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiği açıklandı.
Osimhen'in cumartesi günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını kaçıracağı öğrenildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.