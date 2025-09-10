CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçına yetişmesi planlanan golcü futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 11:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'ın toplam 80 milyon euro bedelle Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Ruanda mücadelesinde yerde kalarak oyundan çıkan Osimhen, özel uçakla İstanbul'a getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda yetenekli oyuncunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Osimhen'in cumartesi günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını kaçıracağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Akşam'ın haberine göre, 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt mücadelesine de yetişmesi zor gözüküyor.

Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Süperstarını riske etmek istemeyen Okan Buruk, Süper Lig'de 6. haftada oynanacak olan Konyaspor maçında Osimhen'e süre vermeyi hedefliyor.

Osimhen'den Galatasaray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...

Victor Osimhen'in yokluğunda Eyüpspor müsabakasında Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Mauro Icardi ise yedek kulübesinde süre bekleyecek.

İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı?
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
DİĞER
Murat Özbostan’dan Domenico Tedesco için dikkat çeken açıklama! “Fenerbahçe’nin zamanı yok”
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
G.Saray'dan ligi sallayacak transfer!
Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK yeni transferini açıkladı! Çorum FK yeni transferini açıkladı! 11:10
Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! 11:07
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 10:54
F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! 10:46
Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... 10:31
Trabzonspor'a transferde kötü haber! Trabzonspor'a transferde kötü haber! 10:26
Daha Eski
Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." 09:28
Forvette kim oynayacak? 3 aday var Forvette kim oynayacak? 3 aday var 09:27
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı 09:27
Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco kimdir? 09:19
G.Saray'dan ligi sallayacak transfer! G.Saray'dan ligi sallayacak transfer! 09:02
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! 00:57