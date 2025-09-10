Loyola ısrarı

Galatasaray'da transfer çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Artık transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala sarı-kırmızılılar son dakika sürprizine imza atmaya çalışıyor. Rotasını Arjantin'e çeviren sarı-kırmızılı yöneticiler, İndependiente forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. TNT Sports'un haberine göre G.Saray, Şili Milli Takım forması da giyen Felipe Loyola için şansını son ana kadar zorlayacak. Bir süredir taraflar arasındaki görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Arjantin'de ilk lig aşamasını başarılı bir şekilde geçen ancak ikinci aşamada son sıraya demir atan İndependiente'nin de gelir elde etmek için bu transfere sıcak bakabileceği iddia edildi. Zaten oyuncunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi de Arjantin ekibinin elini kolunu bağlıyor. Ancak bu kadar bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, transferi tek haneli bir bedele sonuçlandırmak istiyor. Süren görüşmelerden sonra Loyola'nın geleceği belli olacak ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

BAYERN'İN DE RADARINA GİRDİ

Hem kulübü hem de Şili Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Loyola, sezon başında Alman devi Bayern Münih'in de transfer gündemine gelmişti. Alman ekibi o dönemde tercihini transferden yana kullanmamasına karşın oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.