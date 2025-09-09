CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun transferi için NEOM SC'nin ısrarının devam edeceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Takvim'in haberine göre, Suudi kulübü, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Geçtiğimiz ay NEOM SC, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu. Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Yüksek maaş teklifi karşısında Barış Alper'in kafasının karıştığı ve bu süreçte Galatasaray'da kadro dışı bırakılarak takım içinde sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri, önümüzdeki günlerde yakından takip edecek.

