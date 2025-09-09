TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! O tarih işaret edildi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

Takvim'in haberine göre, Suudi kulübü, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.