TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Portekiz'den geliyor!

Transferde peş peşe bombaları patlatan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun bir süredir kaleci arayışında olan Cimbom, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar kaleye yaptığı bu flaş hamlenin ardından şimdi de hücum hattı için harekete geçti. İlkay Gündoğan ile de anlaşmaya varan Galatasaray'ın, sağ kanada sürpriz bir ismi aldığı belirtildi. G.SARAY'DAN CATAMO HAMLESİ! Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Sporting'de forma giyen Geny Catamo için kolları sıvadığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların, Mozambikli yıldız için 10-15 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti önermeyi planladığı öne sürüldü. Aslan'ın, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu hazırda tuttuğu aktarıldı. Geçen sezon toplam 48 maça çıkan Catamo, 7 gol ve 5 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Catamo'nun, kulübüyle olan kontratı 2028'de bitecek.