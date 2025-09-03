CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Portekiz'den geliyor!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Portekiz'den geliyor!

Son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetimin Sporting Lizbon forması giyen Geny Catamo'ya kancayı taktığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 14:21
Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Transferde peş peşe bombaları patlatan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Uzun bir süredir kaleci arayışında olan Cimbom, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Sarı kırmızılılar kaleye yaptığı bu flaş hamlenin ardından şimdi de hücum hattı için harekete geçti.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

İlkay Gündoğan ile de anlaşmaya varan Galatasaray'ın, sağ kanada sürpriz bir ismi aldığı belirtildi.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

G.SARAY'DAN CATAMO HAMLESİ!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Sporting'de forma giyen Geny Catamo için kolları sıvadığı iddia edildi.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Sarı kırmızılıların, Mozambikli yıldız için 10-15 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti önermeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Aslan'ın, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu hazırda tuttuğu aktarıldı.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Geçen sezon toplam 48 maça çıkan Catamo, 7 gol ve 5 asistle oynadı.

Galatasaray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Catamo'nun, kulübüyle olan kontratı 2028'de bitecek.

