GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

A Milli Futbol Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ün sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu detayı gündeme oturdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:35
A Milli Futbol Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, mücadelenin hazırlıklarını Hasan Doğan Riva Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, mücadelenin hazırlıklarını Hasan Doğan Riva Tesisleri'nde sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

YUNUS AKGÜN'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU HAMLESİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

Yunus Akgün, antrenmanda çekilmiş fotoğrafını Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Yunus Akgün'ün paylaştığı fotoğraf...

İşte Yunus Akgün'ün paylaştığı fotoğraf...

Fotoğrafın orijinal hali.

Fotoğrafın orijinal hali.

