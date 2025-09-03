GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

A Milli Futbol Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, mücadelenin hazırlıklarını Hasan Doğan Riva Tesisleri'nde sürdürüyor. YUNUS AKGÜN'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU HAMLESİ Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yunus Akgün, antrenmanda çekilmiş fotoğrafını Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu silerek sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Yunus Akgün'ün paylaştığı fotoğraf… Fotoğrafın orijinal hali. AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇMIŞTI Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" açıklaması büyük tepkiye yol açmıştı.