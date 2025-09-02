Galatasaray İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cimbom'da son olarak İlkay Gündoğan transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun sözleşme detaylarını paylaştı.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.