Galatasaray İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da İlkay Gündoğan transferi resmen açıkladı. Oyuncunun sözleşme detayları belli oldu...

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 21:34 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 21:40
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cimbom'da son olarak İlkay Gündoğan transferi resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun sözleşme detaylarını paylaştı.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

