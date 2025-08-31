Cimbom 12'den vurdu

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan G.Saray, bu sezonki en zorlandığı mücadeleyi geride bıraktı. İlk 3 maçta 10 gol atıp kalesini kapatan sarı-kırmızılılar kolay bir şekilde puanları toplamıştı. Ancak dünkü Çaykur Rizespor mücadelesi beklenen çok daha zorlu geçti. Sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, Süper Lig'de sahaya adımını attığı son 12 karşılaşmadan da zaferle ayrılmayı başarmış oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan G.Saray, 15. dakikada Abdülkerim'in şutunda direğe takıldı. Baskısını sürdüren Cimbom, aradığı golü Davinson Sanchez'le buldu.

LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMADI

Mücadelenin 20. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen isim yine Gabriel Sara oldu. Yine adrese teslim ortasında Davinson Sanchez kafayla fileleri buldu. Çayruz Rizespor'un bulduğu iki gol ofsayt bayrağına takıldı. 35'te Laci, 44'te ise Güray Vural'ın golleri bayrağa takıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan G.Saray, 65'te Abdülkerim'in soldan harika ortasında Kral Osimhen'in kafasıyla farkı ikiye çıkardı. 73'te Günay'ın riskli pasında Torreira'nın kaptırdığı topta Varesanovic konuk ekibin tek sayısını kaydetti. 90'da ise Sallai'nin pasında İcardi topu boş kaleye göndererek skoru belirledi.

ABDÜLKERİM'DEN MÜKEMMEL ASİST

Sarı-kırmızılI takımın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı yine takımın hücum gücüne çok önemli bir katkıda bulundu. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Osimhen'in attığı golde sol kanattan harika bir orta yapan Abdülkerim, asiste imzasını attı. Karşılaşma boyunca sol kanattan yapılamayanı başaran Abdülkerim, 65'te mükemmel bir orta ile tribünleri ayağa kaldırdı.

DAVİNSON SANCHEZ '4000' ONURUYLA

Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçlarında farklı bir performans sergiliyor. Süper Lig'de G.Saray'ın 4 bininci golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, ikinci kez Çaykur Rizespor filelerine topu bıraktı. Dünkü karşılaşmanın 20. dakikasında korner kullanan Sara'nın ortasına harika yükselen Sanchez fileleri buldu. Başarılı stoper geçen sezon ise 5-0 kazanılan maçta Sara'nın serbest vuruşunda yine kafayla golünü atmıştı.

Ç.RİZE OFSAYTTA

RAMS Park gibi zorlu bir deplasmanda sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Çaykur Rizespor, iki kez topu filelere gönderdi. Ancak bu iki gol de ofsayt bayrağına takıldı. 35'te Qazim Laci'nin harika şutunda top filelere giderken, Ali Sowe için bayrak kalktı. 44'te ise Sane'nin kaptırdığı topla Güray uzaktan golü buldu yine ofsayt bayrağı kalktı.

DİREK İZİN VERMEDİ

Dünkü karşılaşmada iki takımın da birer şutu direkten döndü. 15. dakikada soldan Abdülkerim'in yaptığı orta arka direkten kaleciye çarparak oyunda kaldı. 18'de ise bu kez Çaykur Rize gol çok yaklaştı. Taha'nın ceza alanına girerken sağ çaprazdan vurduğu şut üst direkten oyun alanına döndü.

TORREİRA DURMADI

Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira dün akşam da çok çalıştı. Rakip yarı alanda çaldığı toplarla çok sayıda pozisyonun hazırlayıcısı olan Uruguaylı futbolcu, takımının en iyi isimleri arasındaydı. Torreira'nın hamleleriyle Gabriel Sara rakip sahada sık sık pozisyon bulurken oyun kurmakta zorlanmadı.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesine göre takımda bir değişikliğe gitti. Sakatlıktan kurtulan Mario Lemina'yı sahaya süren başarılı çalıştırıcı, Jakobs'u yedekler arasına aldı ve orta sahayı üçledi. Hücumda ise yine Victor Osimhen sarıkırmızılı takımın gol umudu olarak sahaya adımını attı.