Pep'in Sane korkusu!

Pep’in Sane korkusu!

Kura değerlendirmesi yapan Manchester City’nin Teknik Direktörü Guardiola, “Galatasaray’ı Leroy Sane ile yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Pep’in Sane korkusu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola kura değerlendirmesi yaptı. Sarı- kırmızılı takımın yıldızlarla dolu kadrosunda Leroy Sane'nin bulunması, ünlü teknik adamın gözünü korkuttu. Eski öğrencisi Sane ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan İspanyol teknik direktör, "Galatasaray'ı Leroy Sane ile yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel" diye konuştu. 54 yaşındaki hoca bir başka eski talebesi Kevin de Bruyne'nin rakip olarak geri dönecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belçikalı yıldız 10 yıllık City döneminin ardından Temmuz'da Serie A ekibi Napoli'ye imza atmıştı.

